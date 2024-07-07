Медведев – Димитров: Уимблдон 2024: прямая трансляция 1/8

7 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 4 раунда, 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 7 июля ~ в 18:15 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Григор Димитров – Даниил Медведев в прямом эфире и в записи!

Григор Димитров – Даниил Медведев: прямой эфир Rus

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Расписание матчей Уимблдон 2024:

7 июля, 4 круг (время МСК):

🏟 Centre Court: (корт с закрытой крышей)

15:30 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇫🇷 Уго Умбер

*17:30 🇳🇿 Лулу Сан - 🇬🇧 Эмма Радукану

*19:00 🇺🇸 Эмма Наварро - 🇺🇸 Коко Гауфф

🏟 Корт 1: (корт с закрытой крышей)

15:00 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇺🇸 Мэдисон Киз

*16:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇺🇸 Бен Шелтон

*18:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇷🇺 Даниил Медведев

🏟 Корт 2:

13:00 🇪🇸 Паула Бадоса - 🇭🇷 Донна Векич

*14:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.