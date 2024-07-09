Синнер – Медведев: Уимблдон 2024: прямая трансляция 1/4

9 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).
Начало прямого эфира 9 июля ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Янник Синнер – Даниил Медведев в прямом эфире и в записи!
Даниил Медведев – Янник Синнер: 1/4 прямой эфир Rus
Расписание матчей Уимблдон 2024:
9 июля, 1/4 финала (время МСК):
🏟 Centre Court: (корт с закрытой крышей)
🎙15:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇷🇺 Даниил Медведев
🎙*17:30 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇺🇸 Эмма Наварро
🏟 Корт 1: (корт с закрытой крышей)
🎙15:00 🇳🇿 Лулу Сан - 🇭🇷 Донна Векич
🎙*16:30 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇺🇸 Томми Пол
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.