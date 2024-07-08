Руне – Джокович: Уимблдон 2024: 1/8 видео онлайн

8 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 4 раунда, 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Хольгер Руне (Дания).

Начало прямого эфира 8 июля ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Хольгер Руне – Новак Джокович в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Хольгер Руне: 1/8 видео обзор

Уимблдон 2024: прямой эфир До старта плеера, требуется 3-5 секунд.