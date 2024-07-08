Фриц – Зверев: Уимблдон 2024: 1/8 видео онлайн

8 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 4 раунда, 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Тейлор Фриц (США) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 8 июля ~ в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Тейлор Фриц – Александр Зверев в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Тейлор Фриц – Александр Зверев: 1/8 видео обзор

Артур Фис - Алекс Де Минор: 1/8 видео обзор

Расписание матчей Уимблдон 2024:

8 июля, 4 круг (время МСК):

🏟 Centre Court: (корт с закрытой крышей)

🎙15:30 🇰🇿 Елена Рыбакина - 🇷🇺 Анна Калинская

🎙*17:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇩🇪 Александр Зверев

🎙*19:00 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇷🇸 Новак Джокович

🏟 Корт 1: (корт с закрытой крышей)

15:00 🇫🇷 Артур Фис - 🇦🇺 Алекс Де Минор

🎙*17:00 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇱🇻 Алена Остапенко

*18:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇨🇿 Барбора Крейчикова

🏟 Корт 2:

13:00 🇮🇹 Лоренцо Музетти - 🇫🇷 Джованни Мпетши Перрикар

16:00 🇺🇦 Элина Свитолина - 🇨🇳 Синьюй Ван (НЕ РАНЕЕ)

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.