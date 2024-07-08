Путинцева – Остапенко: Уимблдон 2024: видео трансляция 1/8

8 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 4 раунда, 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Елена Остапенко (Латвия) и москвичка выступающая за Казахстан с 2012 года – Юлия Путинцева.

Начало прямого эфира 8 июля ~ в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Юлия Путинцева – Елена Остапенко в прямом эфире и в записи!

Юлия Путинцева – Елена Остапенко: прямой эфир Rus

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Результаты матчей от 7 июля, четвертый круг:

Мужчины:

14:15. Томми Пол — Роберто Баутиста-Агут — 6 : 2, 7 : 6 (7 : 4), 6 : 2

15:30. Карлос Алькарас — Юго Эмбер — 6 : 3, 6 : 4, 1 : 6, 7 : 5

16:15. Янник Синнер — Бен Шелтон — 6 : 2, 6 : 2, 7 : 6 (11 : 9)

18:15. Григор Димитров — Даниил Медведев — 3 : 5 (техническая победа)

Женщины:

13:00. Паула Бадоса — Донна Векич — 2 : 6, 6 : 1, 4 : 6

15:00. Жасмин Паолини — Мэдисон Киз — 6 : 3, 6 : 7 (6 : 8), 5 : 5 (техническая победа)

17:30. Лулу Сан — Эмма Радукану — 6 : 2, 5 : 7, 6 : 2

18:45. Эмма Наварро — Коко Гауфф — 6 : 4, 6 : 3