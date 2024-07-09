Алькарас – Пол: Уимблдон 2024: прямая трансляция 1/4

9 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Россия) и Томми Пол (США).

Начало прямого эфира 9 июля ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Карлос Алькарас – Томми Пол в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Результаты матчей от 8 июля, четвертый круг 1/8 финала:

Мужчины

13:00. Лоренцо Музетти — Джованни Мпетши Перрикар — 4 : 6, 6 : 3, 6 : 3, 6 : 2

15:00. Артур Фис — Алекс де Минаур — 2 : 6, 4 : 6, 6 : 4, 3 : 6

16:45. Тэйлор Фриц — Александр Зверев — 4 : 6, 6 : 7 (4 : 7), 6 : 4, 7 : 6 (7 : 3), 6 : 3

18:45. Хольгер Руне — Новак Джокович— 3 : 6, 4 : 6, 2 : 6

Женщины

15:30. Елена Рыбакина — Анна Калинская — 6 : 3, 3 : 0 (техническая победа)

16:00. Элина Свитолина — Ван Синюй — 6 : 2, 6 : 1

17:00. Юлия Путинцева — Алена Остапенко — 2 : 6, 3 : 6

18:15. Даниэль Коллинс — Барбора Крейчикова — 5 : 7, 3 : 6

Карлос Алькарас – Томми Пол: 1/4 видео обзор

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