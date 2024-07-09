Паолини – Наварро: Уимблдон 2024: прямая трансляция 1/4

9 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Жасмин Паолини (Италия) и Эмма Наварро (США).

Начало прямого эфира 9 июля ~ в 17:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Жасмин Паолини – Эмма Наварро в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Расписание матчей Уимблдон 2024:

9 июля, 1/4 финала (время МСК):

🏟 Centre Court: (корт с закрытой крышей)

🎙15:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇷🇺 Даниил Медведев

🎙*17:30 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇺🇸 Эмма Наварро

🏟 Корт 1: (корт с закрытой крышей)

🎙15:00 🇳🇿 Лулу Сан - 🇭🇷 Донна Векич

🎙*16:30 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇺🇸 Томми Пол

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

Жасмин Паолини – Эмма Наварро: 1/4 видео обзор

Донна Векич – Лулу Сан: 1/4 видео обзор