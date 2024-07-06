Медведев – Штруфф: Уимблдон 2024: прямая трансляция 6 июля

5 и 6 июля (доигровка) 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 3 раунда, 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Ян-Леннард Штруфф (Великобритания).

Начало прямого эфира 5 июля ~ в 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Ян-Леннард Штруфф – Даниил Медведев в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

6 июля 2024, матч приостановлен из-за дождя, при счете 2:1 в пользу Диниила Межведева.

Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф: доигровка Rus

Штруфф – Медведев: трансляция от 5 июля Rus

Результаты матчей от 4 июля, 2 круг:

Мужчины:

13:00. Стэн Вавринка — Гаэль Монфис — 6 : 7 (5 : 7), 4 : 6, 6 : 7 (3 : 7)

13:00. Хуберт Хуркач — Артур Фис — 6 : 7 (2 : 7), 4 : 6, 6 : 2, 6 : 6 (техническая победа)

13:00. Хауме Муньяр — Алекс де Минаур — 2 : 6, 2 : 6, 5 : 7

13:00. Франсиско Комесана — Адам Уолтон — 7 : 5, 1 : 6, 6 : 7 (12 : 14), 6 : 1, 7 : 6 (10 : 8)

14:15. Денис Шаповалов — Даниэль Альтмайер — 7 : 6 (7 : 3), 6 : 3, 1 : 6, 6 : 7 (3 : 7), 6 : 4

14:15. Ллойд Харрис — Бен Шелтон — 6 : 4, 6 : 7 (5 : 7), 7 : 6 (7 : 5), 3 : 6, 6 : 7 (7 : 10)

14:15. Лучано Дардери — Лоренцо Музетти — 4 : 6, 6 : 4, 7 : 6 (7 : 5), 4 : 6, 4 : 6

14:15. Томаш Махач — Роман Сафиуллин — 2 : 6, 4 : 6, 7 : 5, 3 : 6

14:15. Григор Димитров — Шан Цзюньчан — 5 : 7, 6 : 7 (4 : 7), 6 : 4, 6 : 2, 6 : 4

14:15. Флавио Коболли — Алехандро Табило — 6 : 7 (4 : 7), 6 : 7, (4 : 7), 6 : 4, 6 : 4, 4 : 6

14:20. Томас Мартин Этчеверри — Алексей Попырин — 6 : 3, 4 : 6, 6 : 4, 4 : 6, 3 : 6

15:30. Джакоб Фернли — Новак Джокович — 3 : 6, 4 : 6, 7 : 5, 5 : 7

16:15. Танаси Коккинакис — Люка Пуй — 6 : 2, 5 : 7, 2 : 5 (техническая победа)

16:15. Тэйлор Фриц — Артур Риндеркнеш — 6 : 3, 6 : 4, 3 : 6, 6 : 4

16:15. Хольгер Руне — Тиаго Сейбот Уайлд — 3 : 6, 6 : 3, 6 : 2, 6 : 2

16:15. Джованни Млетши Перрикар — Йошихито Нишиока — 6 : 4, 6 : 1, 6 : 2

16:15. Джек Дрэйпер — Кэмерон Норри — 6 : 7 (3 : 7), 4 : 6, 6 : 7 (6 : 8)

16:45. Кентен Алис — Карен Хачанов — 4 : 6, 6 : 3, 3 : 6, 6 : 3, 6 : 4

17:30. Эмиль Руусувуори — Стефанос Циципас — 7 : 6 (8 : 6), 7 : 6 (12 : 10), 3 : 6, 6 : 3

18:15. Маркос Гирон — Александр Зверев — 2 : 6, 1 : 6, 4 : 6