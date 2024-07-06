Сафиуллин – Фис: Уимблдон 2024: прямая трансляция 6 июля

6 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 3 раунда, 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Артур Фис (Франция).

Начало прямого эфира 6 июля ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Артур Фис – Роман Сафиуллин в прямом эфире и в записи!

Роман Сафиуллин – Артур Фис: прямой эфир Rus

Уимблдон 2024: прямой эфир

Результаты матчей от 5 июля, 3 круг:

14:00. Томми Пол — Александр Бублик — 6 : 3, 6 : 4, 6 : 2

16:30. Карлос Алькарас — Фрэнсис Тиафу — 5 : 7, 6 : 2, 4 : 6, 7 : 6 (7 : 2), 6 : 2

17:15. Григор Димитров — Гаэль Монфис — 6 : 3, 6 : 4, 6 : 3

19:45. Янник Синнер — Миомир Кецманович — 6 : 1, 6 : 4, 6 : 2

15:15. Дарья Касаткина — Паула Бадоса — 6 : 7 (6 : 8), 6 : 4, 4 : 6

15:15. Лулу Сан — Чжу Линь — 7 : 6 (7 : 4), 7 : 6 (8 : 6)

15:15. Диана Шнайдер — Эмма Наварро — 6 : 2, 3 : 6, 4 : 6

15:45. Даяна Ястремская — Донна Векич — 6 : 7 (4 : 7), 7 : 6 (7 : 3), 1 : 6

16:00. Жасмин Паолини — Бьянка Андрееску — 7 : 6 (7 : 4), 6 : 1

16:30. Марта Костюк — Мэдисон Киз — 4 : 6, 3 : 6

18:30. Эмма Радукану — Мария Саккари — 6 : 2, 6 : 3

19:15. Сонай Картал — Коко Гауфф — 4 : 6, 0 : 6