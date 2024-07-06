Калинская – Самсонова: Уимблдон 2024: прямая трансляция 6 июля

6 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 3 раунда, 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Людмила Самсонова (Россия).
Начало прямого эфира 6 июля ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Анна Калинская – Людмила Самсонова в прямом эфире и в записи!
Анна Калинская – Людмила Самсонова: прямой эфир Rus
Уимблдон 2024: прямой эфир
Расписание матчей Уимблдон 2024:
Расписание матчей 6 июля (время МСК):
🏟 Centre Court: (корт с закрытой крышей)
🎙15:30 🇬🇧 Кэмерон Норри - 🇩🇪 Александр Зверев
*17:30 🇹🇳 Онс Жабер - 🇺🇦 Элина Свитолина
🎙*19:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇷🇸 Новак Джокович
🏟 Корт 1: (корт с закрытой крышей)
15:00 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇺🇸 Бен Шелтон (ДОИГРОВКА)
🎙*17:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇰🇿 Юлия Путинцева
🎙*18:30 🇰🇿 Елена Рыбакина - 🇩🇰 Каролин Возняцки
*20:00 🇸🇻 Марсело Аревало 🇨🇳 Чжан Шуай - 🇬🇧 Энди Маррей 🇬🇧 Эмма Радукану (микст)
🏟 Корт 2:
13:00 🇬🇧 Хэрриет Дарт - 🇨🇳 Синьюй Ван
🎙*14:30 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф - 🇷🇺 Даниил Медведев (ДОИГРОВКА)
*15:30 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇨🇱 Алехандро Табило
🏟 Корт 3:
13:00 🇫🇷 Люка Пуй - 🇦🇺 Алекс Де Минор
*15:00 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя
🏟 Корт 12:
13:00 🇺🇸 Брэндон Накашима - 🇫🇷 Уго Умбер (ДОИГРОВКА)
*13:30 🇺🇸 Бернарда Пера - 🇱🇻 Алена Остапенко
🏟 Корт 18:
🎙13:00 🇷🇺 Анна Калинская - 🇷🇺 Людмила Самсонова
*14:30 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇫🇷 Кентен Алис
🏟 Корт 14:
13:00 🇨🇿 Барбора Крейчикова - 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро
*14:30 🇦🇷 Франсиско Комесана - 🇮🇹 Лоренцо Музетти
🏟 Корт 15:
🎙13:00 🇫🇷 Артур Фис - 🇷🇺 Роман Сафиуллин
🏟 Корт 16:
*14:30 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут - 🇮🇹 Фабио Фоньини (ДОИГРОВКА) (2й запуск)
🏟 Корт 17:
13:00 🇫🇷 Джованни Мпетши Перрикар - 🇫🇮 Эмиль Руусувуори
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.