Калинская – Боузкова: Уимблдон 2024: прямая трансляция

4 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2 раунда, 1/32 финала женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Мария Боузкова (Чехия).

Начало прямого эфира 4 июля ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Анна Калинская – Мария Боузкова в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Анна Калинская – Мэри Бужкова: трансляция Rus

Результаты матчей от 3 июля, женщины:

Первый круг, 3 июля

13:00. Камила Осорио — Лорин Дэвис — 6 : 3, 6 : 1

13:00. Мария Лурдес Карле — Кэти Волынец — 2 : 6, 5 : 7

13:00. Магда Линетт — Элина Свитолина — 5 : 7, 7 : 6 (11 : 9), 3 : 6

13:00. Барбора Крейчикова — Вероника Кудерметова — 7 : 6 (7 : 4), 6 : 7 (1 : 7), 7 : 5

13:00. Магдалена Фрех — Беатрис Хаддад Майя — 5 : 7, 3 : 6

13:00. Виктория Голубич — Юле Нимайер — 2 : 6, 1 : 6

13:00. Даниэль Коллинс — Клара Таусон — 6 : 3, 7 : 6 (7 : 4)

Второй круг, 3 июля

13:00. Сонай Картал — Клара Бюрель — 6 : 3, 5 : 7, 6 : 3

15:00. Бьянка Андрееску — Линда Носкова — 6 : 3, 7 : 6 (7 : 5)

15:00. Анка Тодони — Коко Гауфф — 2 : 6, 1 : 6

15:00. Слоун Стивенс — Диана Шнайдер — 1 : 6, 1 : 6

15:35. Жасмин Паолини — Грет Миннен — 7 : 6 (7 : 5), 6 : 2

15:55. Аранта Рус — Мария Саккари — 5 : 7, 3 : 6

16:15. Чжу Линь — Анастасия Павлюченкова — 6 : 4, 6 : 3

16:15. Даяна Ястремская — Варвара Грачева — 3 : 6, 6 : 4, 7 : 6 (10 : 5)

16:15. Лулу Сан — Юлия Стародубцева — 4 : 6, 6 : 3, 6 : 2

17:30. Донна Векич — Эрика Андреева — 6 : 2, 6 : 3

17:30. Наоми Осака — Эмма Наварро — 4 : 6, 1 : 6

18:15. Эмма Радукану — Элизе Мертенс — 6 : 1, 6 : 2