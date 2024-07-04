Хачанов – Алис: Уимблдон 2024: видео трансляция

4 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2 раунда, 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Кентен Алис (Франция).

Начало прямого эфира 4 июля ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Кентен Алис – Карен Хачанов в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Карен Хачанов – Кентен Алис: прямой эфир Rus

Результаты матчей от 3 июля, мужчины:

Первый круг, 3 июля

13:00. Аслан Карацев — Карен Хачанов — 3 : 6, 7 : 6 (7 : 4), 6 : 7 (11 : 13), 0 : 2 (техническая победа)

13:00. Кентен Алис — Кристофер Юбенкс — 6 : 4, 6 : 4, 6 : 2

13:00. Феликс Оже-Альяссим — Танаси Коккинакис — 6 : 4, 7 : 5, 6 : 7 (9 : 11), 4 : 6, 4 : 6

13:00. Дэн Эванс — Алехандро Табило — 2 : 6, 5 : 7, 3 : 6

13:00. Люка Пуй — Ласло Дьере — 3 : 6, 7 : 6 (7 : 4), 3 : 6, 6 : 3, 6 : 1

13:00. Давид Гоффен — Томаш Махач — 6 : 3, 6 : 3, 4 : 6, 1 : 6, 6 : 7 (5 : 10)

13:00. Роман Сафиуллин — Франсиско Серундоло — 6 : 7 (5 : 7), 3 : 6, 7 : 5, 6 : 3, 6 : 4

13:00. Кеи Нисикори — Артур Риндеркнеш — 7 : 5, 4 : 6, 7 : 6 (7 : 2), 3 : 6, 2 : 6

13:00. Эмиль Руусувуори — Маккензи Макдональд — 7 : 6 (8 : 6), 4 : 6, 5 : 7, 7 : 6 (8 : 6), 6 : 3

Второй круг, 3 июля

13:00. Брэндон Накашима — Джордан Томпсон — 6 : 3, 6 : 3, 6 : 2

13:00. Фабио Фоньини — Каспер Рууд — 6 : 4, 7 : 5, 6 : 7 (1 : 7), 6 : 3

13:00. Борна Чорич — Фрэнсис Тиафу — 6 : 7 (5 : 7), 1 : 6, 3 : 6

13:00. Ботик ван де Зандшульп — Юго Эмбер — 6 : 7 (9 : 11), 1 : 6, 3 : 6

14:15. Артур Казо — Александр Бублик — 4 : 6, 6 : 7 (1 : 7), 4 : 6

14:15. Миомир Кецманович — Тэллон Грикспор — 4 : 6, 7 : 6 (9 : 7), 1 : 6, 6 : 2, 6 : 3

14:15. Томми Пол — Отто Виртанен — 4 : 6, 6 : 3, 5 : 7, 7 : 5, 6 : 4

14:15. Чжичжэнь Чжан — Ян-Леннард Штруфф — 7 : 5, 3 : 6, 6 : 7 (1 : 7), 6 : 7 (8 : 10)

15:05. Лоренцо Сонего — Роберто Баутиста-Агут — 3 : 6, 6 : 3, 3 : 6, 4 : 6

15:30. Александр Мюллер — Даниил Медведев — 7 : 6 (7 : 3), 6 : 7 (4 : 7), 4 : 6, 5 : 7

16:15. Карлос Алькарас — Александр Вукич — 7 : 6 (7 : 5), 6 : 3, 6 : 2

18:45. Янник Синнер — Маттео Берреттини — 7 : 6 (7 : 3), 7 : 6 (7 : 4), 2 : 6, 7 : 6 (7 : 4)