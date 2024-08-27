Хачанов – Эванс: US Open 2024: прямая трансляция

27 августа 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1-го круга мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн., из категории Большого шлема: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Даниэль Эванс (Великобритания).

Начало прямого эфира 27 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Даниэль Эванс – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!

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