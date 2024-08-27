Медведев – Лайович: US Open 2024: видео трансляция

27 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1-го раунда мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн., из категории Большого шлема: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Душан Лайович (Сербия).

Начало прямого эфира 27 августа ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Душан Лайович – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Павлюченкова - Престон. Хачанов - Эванс. Медведев - Лайович

Андрей Рублев - Тьяго Уайлд: US Open2024: День 1 Rus

Расписание матчей на 27-28 августа:

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. 1-й круг (время МСК)

🏟 Arthur Ashe Stadium:

🎙19:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇷🇺 Камилла Рахимова

*20:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇺🇸 Маккензи Макдональд

2:00 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇦🇺 Ли Ту (НЕ РАНЕЕ)

*4:00 🇺🇸 Шелби Роджерс - 🇺🇸 Джессика Пегула

🏟 Louis Armstrong Stadium:

18:00 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇺🇸 Кэролайн Доулхайд

*19:30 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇯🇵 Наоми Осака

🎙*21:00 🇷🇸 Душан Лайович - 🇷🇺 Даниил Медведев

2:00 🇨🇦 Бьянка Андрееску - 🇮🇹 Жасмин Паолини (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇺🇸 Томми Пол

🏟 Grandstand :

🎙18:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇦🇺 Танаси Коккинакис

*20:00 🇰🇿 Елена Рыбакина - 🇦🇺 Дестани Айява

*21:30 🇫🇷 Корентен Муте - 🇺🇸 Себастьян Корда

1:00 🇬🇧 Эмма Радукану - 🇺🇸 София Кенин (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Stadium 17:

18:00 🇬🇧 Кэти Бултер - 🇧🇾 Александра Саснович

*19:30 🇩🇰 Каролин Возняцки - 🇯🇵 Нао Хибино

*21:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇺🇸 Маркос Гирон

0:00 🇮🇹 Маттиа Беллуччи - 🇨🇭 Стэн Вавринка (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Корт 5:

18:00 🇨🇿 Якуб Меншик - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

*20:00 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇬🇧 Джек Дрейпер

🎙*22:00 🇺🇸 Лорен Дэвис - 🇷🇺 Анна Калинская

*23:30 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇨🇦 Лейла Фернандес

🏟 Корт 10:

🎙18:00 🇦🇺 Тэйла Престон - 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова

(Русские комментарии | Тоша Петролай)

*19:30 🇮🇹 Фабио Фоньини - 🇨🇿 Томаш Махач

*21:30 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇺🇸 Закари Свайда

*23:30 🇪🇬 Маяр Шериф - 🇨🇿 Каролина Плишкова

🏟 Корт 11:

18:00 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇧🇪 Давид Гоффен

🎙*20:00 🇷🇺 Мирра Андреева - 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано

*21:30 🇫🇷 Артур Фис - 🇺🇸 Лернер Тиен

*23:30 🇨🇳 Ван Цян - 🇷🇺 Людмила Самсонова

🏟 Корт 12:

18:00 🇨🇳 Чжан Шуай - 🇺🇸 Эшлин Крюгер

*19:30 🇺🇸 Элиот Спиццирри - 🇺🇸 Алекс Микельсен

*21:30 🇭🇺 Анна Бондарь - 🇺🇸 Бернарда Пера

*23:00 🇮🇹 Флавио Коболли - 🇦🇺 Джеймс Дакворт

🏟 Корт 13:

18:00 🇫🇷 Констан Лестьенн - 🇦🇺 Джордан Томпсон

*20:00 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто - 🇺🇦 Катерина Байндль (Козлова)

*21:30 🇦🇷 Факундо Диас Акоста - 🇨🇵 Уго Гастон

*23:30 🇦🇷 Надя Подороска - 🇷🇺 Диана Шнайдер

🏟 Корт 4:

18:00 🇦🇷 Мариано Навоне - 🇩🇪 Даниэль Альтмайер

*20:00 🇺🇸 Мэттью Форбс - 🇷🇺 Роман Сафиуллин

*22:00 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо - 🇺🇸 Алекса Ноэль

*23:30 🇩🇪 Ева Лис - 🇨🇿 Мария Боузкова

🏟 Корт 6:

18:00 🇨🇿 Каролина Мухова - 🇺🇸 Кэти Волынец

*19:30 🇬🇧 Даниэль Эванс - 🇷🇺 Карен Хачанов

*21:30 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇨🇿 Линда Носкова

*23:00 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл - 🇨🇱 Николас Джарри

🏟 Корт 7:

18:00 🇰🇿 Тимофей Скатов - 🇵🇱 Хуберт Хуркач

*20:00 🇲🇽 Рената Сарасуа - 🇫🇷 Каролин Гарсия

*21:30 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп

*23:30 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя - 🇦🇲 Элина Аванесян

🏟 Корт 8:

18:00 🇫🇷 Джессика Понше - 🇨🇳 Сайсай Чжэн

*19:30 🇫🇮 Отто Виртанен - 🇫🇷 Кентен Алис

*21:30 🇨🇳 Синьюй Ван - 🇦🇺 Арина Родионова

*23:00 🇪🇸 Хауме Муньяр - 🇨🇦 Габриэль Диалло

🏟 Корт 14:

18:00 🇦🇺 Дарья Сэвилл (Гаврилова) - 🇯🇵 Ена Шибахара

*19:30 🇵🇹 Нуно Боржеш - 🇦🇷 Федерико Кория

*21:30 🇨🇿 Бренда Фрухвиртова - 🇺🇸 Варвара Лепченко

*23:00 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇷🇸 Хамад Меджедович

🏟 Корт 15:

18:00 🇪🇸 Кристина Букша - 🇮🇹 Сара Эррани

*19:30 🇭🇷 Борна Чорич - 🇫🇷 Адриан Маннарино

*21:30 🇸🇰 Анна Каролина Шмидлова - 🇩🇰 Клара Таусон

*23:00 🇧🇪 Зизу Бергс - 🇷🇺 Павел Котов

🏟 Корт 16:

18:00 🇦🇺 Тристан Скулкейт - 🇯🇵 Таро Даниэль

*20:00 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро - 🇭🇷 Петра Мартич

*21:30 🇦🇺 Макс Пёрселл - 🇦🇺 Александар Вукич

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.