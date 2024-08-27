Медведев – Лайович: US Open 2024: видео трансляция

27 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1-го раунда мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн., из категории Большого шлема: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Душан Лайович (Сербия).
Начало прямого эфира 27 августа ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Душан Лайович – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Павлюченкова - Престон. Хачанов - Эванс. Медведев - Лайович
Андрей Рублев - Тьяго Уайлд: US Open2024: День 1 Rus
Расписание матчей на 27-28 августа:
US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. 1-й круг (время МСК)
🏟 Arthur Ashe Stadium:
🎙19:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇷🇺 Камилла Рахимова
*20:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇺🇸 Маккензи Макдональд
2:00 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇦🇺 Ли Ту (НЕ РАНЕЕ)
*4:00 🇺🇸 Шелби Роджерс - 🇺🇸 Джессика Пегула
🏟 Louis Armstrong Stadium:
18:00 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇺🇸 Кэролайн Доулхайд
*19:30 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇯🇵 Наоми Осака
🎙*21:00 🇷🇸 Душан Лайович - 🇷🇺 Даниил Медведев
2:00 🇨🇦 Бьянка Андрееску - 🇮🇹 Жасмин Паолини (НЕ РАНЕЕ)
*3:30 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇺🇸 Томми Пол
🏟 Grandstand :
🎙18:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇦🇺 Танаси Коккинакис
*20:00 🇰🇿 Елена Рыбакина - 🇦🇺 Дестани Айява
*21:30 🇫🇷 Корентен Муте - 🇺🇸 Себастьян Корда
1:00 🇬🇧 Эмма Радукану - 🇺🇸 София Кенин (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Stadium 17:
18:00 🇬🇧 Кэти Бултер - 🇧🇾 Александра Саснович
*19:30 🇩🇰 Каролин Возняцки - 🇯🇵 Нао Хибино
*21:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇺🇸 Маркос Гирон
0:00 🇮🇹 Маттиа Беллуччи - 🇨🇭 Стэн Вавринка (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Корт 5:
18:00 🇨🇿 Якуб Меншик - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим
*20:00 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇬🇧 Джек Дрейпер
🎙*22:00 🇺🇸 Лорен Дэвис - 🇷🇺 Анна Калинская
*23:30 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇨🇦 Лейла Фернандес
🏟 Корт 10:
🎙18:00 🇦🇺 Тэйла Престон - 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова
(Русские комментарии | Тоша Петролай)
*19:30 🇮🇹 Фабио Фоньини - 🇨🇿 Томаш Махач
*21:30 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇺🇸 Закари Свайда
*23:30 🇪🇬 Маяр Шериф - 🇨🇿 Каролина Плишкова
🏟 Корт 11:
18:00 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇧🇪 Давид Гоффен
🎙*20:00 🇷🇺 Мирра Андреева - 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано
*21:30 🇫🇷 Артур Фис - 🇺🇸 Лернер Тиен
*23:30 🇨🇳 Ван Цян - 🇷🇺 Людмила Самсонова
🏟 Корт 12:
18:00 🇨🇳 Чжан Шуай - 🇺🇸 Эшлин Крюгер
*19:30 🇺🇸 Элиот Спиццирри - 🇺🇸 Алекс Микельсен
*21:30 🇭🇺 Анна Бондарь - 🇺🇸 Бернарда Пера
*23:00 🇮🇹 Флавио Коболли - 🇦🇺 Джеймс Дакворт
🏟 Корт 13:
18:00 🇫🇷 Констан Лестьенн - 🇦🇺 Джордан Томпсон
*20:00 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто - 🇺🇦 Катерина Байндль (Козлова)
*21:30 🇦🇷 Факундо Диас Акоста - 🇨🇵 Уго Гастон
*23:30 🇦🇷 Надя Подороска - 🇷🇺 Диана Шнайдер
🏟 Корт 4:
18:00 🇦🇷 Мариано Навоне - 🇩🇪 Даниэль Альтмайер
*20:00 🇺🇸 Мэттью Форбс - 🇷🇺 Роман Сафиуллин
*22:00 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо - 🇺🇸 Алекса Ноэль
*23:30 🇩🇪 Ева Лис - 🇨🇿 Мария Боузкова
🏟 Корт 6:
18:00 🇨🇿 Каролина Мухова - 🇺🇸 Кэти Волынец
*19:30 🇬🇧 Даниэль Эванс - 🇷🇺 Карен Хачанов
*21:30 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇨🇿 Линда Носкова
*23:00 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл - 🇨🇱 Николас Джарри
🏟 Корт 7:
18:00 🇰🇿 Тимофей Скатов - 🇵🇱 Хуберт Хуркач
*20:00 🇲🇽 Рената Сарасуа - 🇫🇷 Каролин Гарсия
*21:30 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп
*23:30 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя - 🇦🇲 Элина Аванесян
🏟 Корт 8:
18:00 🇫🇷 Джессика Понше - 🇨🇳 Сайсай Чжэн
*19:30 🇫🇮 Отто Виртанен - 🇫🇷 Кентен Алис
*21:30 🇨🇳 Синьюй Ван - 🇦🇺 Арина Родионова
*23:00 🇪🇸 Хауме Муньяр - 🇨🇦 Габриэль Диалло
🏟 Корт 14:
18:00 🇦🇺 Дарья Сэвилл (Гаврилова) - 🇯🇵 Ена Шибахара
*19:30 🇵🇹 Нуно Боржеш - 🇦🇷 Федерико Кория
*21:30 🇨🇿 Бренда Фрухвиртова - 🇺🇸 Варвара Лепченко
*23:00 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇷🇸 Хамад Меджедович
🏟 Корт 15:
18:00 🇪🇸 Кристина Букша - 🇮🇹 Сара Эррани
*19:30 🇭🇷 Борна Чорич - 🇫🇷 Адриан Маннарино
*21:30 🇸🇰 Анна Каролина Шмидлова - 🇩🇰 Клара Таусон
*23:00 🇧🇪 Зизу Бергс - 🇷🇺 Павел Котов
🏟 Корт 16:
18:00 🇦🇺 Тристан Скулкейт - 🇯🇵 Таро Даниэль
*20:00 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро - 🇭🇷 Петра Мартич
*21:30 🇦🇺 Макс Пёрселл - 🇦🇺 Александар Вукич
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.