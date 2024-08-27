Сафиуллин – Форбс: US Open 2024: видео трансляция

27 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1-го круга мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн., из категории Большого шлема: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Мэттью Форбс (США).

Начало прямого эфира 27 августа ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Мэттью Форбс – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мэттью Форбс – Роман Сафиуллин: трансляция Rus

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