Арнальди – Сафиуллин: US Open 2024: видео трансляция 2 круг

29 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2-го раунда мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Маттео Арнальди (Италия).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Маттео Арнальди – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Маттео Арнальди – Роман Сафиуллин: прямой эфир Rus