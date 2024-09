Рублев – Легечка: US Open 2024: прямая трансляция 3 круг

30 августа 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3-го раунда мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Иржи Легечка (Чехия).

Начало прямого эфира 30 августа ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Андрей Рублев – Иржи Легечка, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей на 30-31 августа:

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. 3-й круг.

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары. 2-й круг.

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Микст. 1-й круг.

🏟 Arthur Ashe Stadium:

19:00 🇺🇦 Элина Свитолина - 🇺🇸 Коко Гауфф

*20:30 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

2:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇷🇸 Новак Джокович (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇷🇺 Екатерина Александрова - 🇧🇾 Арина Соболенко

🏟 Louis Armstrong Stadium:

18:00 🇷🇴 Елена Габриэла Рузе - 🇪🇸 Паула Бадоса

*19:30 🇺🇸 Эмма Наварро - 🇺🇦 Марта Костюк

*21:00 🇦🇷 Франсиско Комесана - 🇺🇸 Тейлор Фриц

2:00 🇺🇸 Мэдисон Киз - 🇧🇪 Элизе Мертенс (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри - 🇩🇪 Александр Зверев

🏟 Grandstand :

18:00 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇩🇪 Юле Нимайер

*19:30 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇨🇳 Ван Яфань

*21:00 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇨🇿 Иржи Легечка

0:00 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇨🇳 Цзюньчэн Шан (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Stadium 17:

18:00 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя 🇩🇪 Лаура Зигемунд - 🇺🇸 Робин Монтгомери 🇺🇸 Клерви Нгуну

21:00 🇭🇷 Донна Векич - 🇺🇸 Пэйтон Стирнс (НЕ РАНЕЕ)

*22:30 🇳🇱 Таллон Грикспур - 🇧🇬 Григор Димитров

*0:30 🇺🇸 Брэндон Накашима - 🇮🇹 Лоренцо Музетти

🏟 Корт 5:

18:00 🇬🇧 Майя Люмсден 🇨🇿 Анна Шишкова - 🇺🇸 София Кенин 🇺🇸 Бетани Маттек-Сандс

*19:30 🇬🇧 Хэрриет Дарт 🇫🇷 Диан Парри - 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Жасмин Паолини

*21:00 🇬🇧 Нил Скупски 🇳🇿 Майкл Винус - 🇦🇷 Гвидо Андреоцци 🇮🇳 Шрирамбалай Нараянасвами

*22:30 🇺🇸 Шелби Роджерс 🇺🇸 Роберт Гэллоуэй - 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Андреа Вавассори

🏟 Корт 12:

18:00 🇷🇺 Камилла Рахимова 🇧🇾 Александра Саснович - 🇨🇿 Мария Боузкова 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо

*19:30 🇭🇷 Петра Мартич 🇺🇸 Шелби Роджерс - 🇷🇴 Жаклин Кристиан 🇮🇹 Анжелика Морателли

*21:00 🇺🇦 Людмила Киченок 🇫🇷 Садио Думбия - 🇦🇺 Эллен Перес 🇧🇪 Сандер Жилле

*22:30 🇺🇸 Тейлор Таунсенд 🇺🇸 Дональд Янг - 🇺🇸 Эйжа Мухаммад 🇦🇷 Андрес Мольтени

🏟 Корт 10:

20:00 🇹🇼 Хао-Чин Чань 🇷🇺 Вероника Кудерметова - 🇺🇸 Кармен Корли 🇺🇸 Ивана Корли

*21:30 🇲🇨 Юго Нис 🇵🇱 Ян Зелински - 🇵🇹 Нуно Боржеш 🇵🇹 Франсишку Кабраль

🏟 Корт 11:

20:00 🇳🇱 Деми Схюрс 🇧🇷 Луиза Стефани - 🇬🇧 Кэти Бултер 🇷🇺 Анна Калинская

*21:30 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 🇦🇷 Федерико Кория - 🇮🇳 Рохан Бопанна 🇦🇺 Мэттью Эбден

*23:00 🇲🇽 Джулиана Олмос 🇲🇽 Сантьяго Гонсалес - 🇪🇸 Паула Бадоса 🇬🇷 Стефанос Циципас

*0:30 🇺🇸 Ива Йович 🇺🇸 Кейлан Бигун - 🇺🇦 Даяна Ястремская 🇦🇺 Макс Пёрселл

🏟 Корт 13:

20:00 🇷🇺 Мирра Андреева 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова - 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано 🇺🇸 Алисия Паркс

*21:30 🇩🇪 Андреас Мьес 🇦🇺 Джон-Патрик Смит - 🇦🇺 Макс Пёрселл 🇦🇺 Джордан Томпсон

🏟 Корт 6:

20:00 🇦🇷 Максимо Гонсалес 🇦🇷 Андрес Мольтени - 🇺🇸 Роберт Кэш 🇺🇸 Джей Джей Трейси

*21:30 🇧🇷 Тьяго Монтейро 🇦🇷 Мариано Навоне - 🇩🇪 Кевин Кравиц 🇩🇪 Тим Пюц

*23:00 🇷🇺 Александра Панова 🇫🇷 Фабрис Мартен - 🇺🇸 Мария Матеас 🇺🇸 Маккензи Макдональд

*0:30 🇳🇱 Деми Схюрс 🇩🇪 Тим Пюц - 🇮🇩 Алдила Сутджиади 🇮🇳 Рохан Бопанна

🏟 Корт 7:

20:00 🇮🇹 Флавио Коболли 🇨🇭 Доминик Штрикер - 🇫🇮 Харри Хелиоваара 🇬🇧 Генри Паттен

*21:30 🇮🇳 Юки Бхамбри 🇫🇷 Альбано Оливетти - 🇺🇸 Остин Крайчек 🇳🇱 Жан-Жюльен Ройер

*23:00 🇨🇦 Габриэла Дабровски 🇬🇧 Джо Солсбери - 🇰🇿 Анна Данилина 🇫🇮 Харри Хелиоваара

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи!