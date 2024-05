Сетанта Спорт 2 смотреть онлайн | прямой эфир Setanta Sports 2

С 17 на 18 июня 2023 года, в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier, так же известный как UFC Vegas 75 и UFC on ESPN: Веттори vs Каннонир. Начало Основного карда и прямой трансляции 18 июня в 05:00 по московскому времени. Во втором по значимости…