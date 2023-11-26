Снукер UK Championship 2023: смотреть онлайн прямой эфир

C 25 ноября по 3 декабря 2023 года, в Йорке, Англия, пройдет престижный турнир по снукеру Чемпионат Великобритании 2023 года или UK Championship 2023, который является первым турниром серии "тройной короны". Событие с призовым фондом 1 205 000 фунтов стерлингов собрало, всех лучших снукеристов планеты, включая Ронни О'Салливана!
Действующий чемпион Чемпионата Великобритании по снукеру – Марк Аллен. Смотрите в прямом эфире и в записи матчи по снукеру UK Championship 2023!
Расписание матчей 1/16 финала:
26 ноября:
Аньда Чжан Vs. Эллиот Слессор - 16:00 МСК
Шон Мерфи Vs. Хоссейн Вафаей - 22:00 МСК (задерживается ~ на 20 мин)
Аллистер Картер Vs. Мэттью Селт - 22:00 МСК
27 ноября:
6. Барри Хокинс Vs. Бен Уолластон - 16:00 МСК
8. Джадд Трамп Vs. Пан Цзюньсюй - 16:00 МСК
5. Марк Селби Vs. Марк Джойс - 22:00 МСК
7. Джек Лисовски Vs. Джейми Джонс - 22:00 МСК
28 ноября:
9. Ронни О'Салливан Vs. Энтони МакГилл - 16:00 МСК
11. Джон Хиггинс Vs. Джо О'Коннор - 16:00 МСК
10. Роберт Милкинс Vs. Тепчайа Ун-Ну - 22:00 МСК
12. Нил Робертсон Vs. Чжоу Юэлун - 22:00 МСК
Снукер UK Championship 2023: прямой эфир Rus
Хоссейн Вафаей Айюри – Шон Мерфи: прямой эфир
Люка Бресель – Юань Сыцзюнь: трансляция 1 раунд
Марк Аллен – Дин Цзюньхуэй: трансляция 1 раунд