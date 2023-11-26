Снукер UK Championship 2023: смотреть онлайн прямой эфир

Снукер Чемпионат Великобритании 2023 смотреть онлайнC 25 ноября по 3 декабря 2023 года, в Йорке, Англия, пройдет престижный турнир по снукеру Чемпионат Великобритании 2023 года или UK Championship 2023, который является первым турниром серии "тройной короны". Событие с призовым фондом 1 205 000 фунтов стерлингов собрало, всех лучших снукеристов планеты, включая Ронни О'Салливана!

Действующий чемпион Чемпионата Великобритании по снукеру – Марк Аллен. Смотрите в прямом эфире и в записи матчи по снукеру UK Championship 2023!


Расписание матчей 1/16 финала: 

26 ноября:
Аньда Чжан Vs. Эллиот Слессор - 16:00 МСК
Шон Мерфи Vs. Хоссейн Вафаей - 22:00 МСК (задерживается ~ на 20 мин)
Аллистер Картер Vs. Мэттью Селт - 22:00 МСК

27 ноября:
6. Барри Хокинс Vs. Бен Уолластон - 16:00 МСК
8. Джадд Трамп Vs. Пан Цзюньсюй - 16:00 МСК
5. Марк Селби Vs. Марк Джойс - 22:00 МСК
7. Джек Лисовски Vs. Джейми Джонс - 22:00 МСК

28 ноября:
9. Ронни О'Салливан Vs. Энтони МакГилл - 16:00 МСК
11. Джон Хиггинс Vs. Джо О'Коннор - 16:00 МСК
10. Роберт Милкинс Vs. Тепчайа Ун-Ну - 22:00 МСК
12. Нил Робертсон Vs. Чжоу Юэлун - 22:00 МСК

 

Снукер UK Championship 2023: прямой эфир Rus

 

Хоссейн Вафаей Айюри – Шон Мерфи: прямой эфир

 

Люка Бресель – Юань Сыцзюнь: трансляция 1 раунд

 

Марк Аллен – Дин Цзюньхуэй: трансляция 1 раунд

 

Комментарии ( 1 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Michael P
9 часов назад

Победа будет за Хоссейной Вафаейем!!!
Ответить
Поделиться
Загружено по ссылке

ТВ смотреть онлайн

Последние события:

Спортивные каналы:

Опрос по снукеру:

Кто лучший игрок в Снукер всех времен?

Похожие материалы - Снукер

Champion of Champions 2023: видео онлайн

Снукер Champion of Champions 2023: смотреть онлайн

C 13 по 19 ноября в Болтоне Англия, проходит престижный турнир по снукеру Champion of Champions 2023. Турнир с призовым фондом 440 000 фунтов стерлингов, собрал лучших снукеристов планеты, кроме чемпиона Champion of Champions…

Снукер International Championship 2023: смотреть онлайн

С 5 по 12 ноября 2023 года, в Тяньцзине, Китай, впервые с 2019 года, года пройдет престижный турнир по снукеру: 2023 Du Xiaoman International Championship. Призовой фонд International Championship 2023 составил 825 000 фунтов…
2023 BetVictor English Open смотреть онлайн

Снукер English Open 2023: смотреть онлайн

С 2 по 8 октября 2023 года, в Брентвуде, Англия, пройдет рейтинговый турнир по снукеру Открытый чемпионат Англии 2023, еще известный как Home Nations Series English Open или 2023 BetVictor English Open. В турнире English Open…
Snooker British Open 2023 смотреть онлайн

Снукер British Open 2023: видео онлайн

С 25 сентября по 1 октября 2023 года в отеле «Кентавр» в Челтнеме, проходит третий рейтинговый турнир снукерного сезона 2023–2024 года. Действующим чемпионом British Open, является Райан Дэй, победивший в финале Марка Аллена со…