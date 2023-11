Снукер UK Championship 2023: смотреть онлайн прямой эфир

C 25 ноября по 3 декабря 2023 года, в Йорке, Англия, пройдет престижный турнир по снукеру Чемпионат Великобритании 2023 года или UK Championship 2023, который является первым турниром серии "тройной короны". Событие с призовым фондом 1 205 000 фунтов стерлингов собрало, всех лучших снукеристов планеты, включая Ронни О'Салливана!

Действующий чемпион Чемпионата Великобритании по снукеру – Марк Аллен. Смотрите в прямом эфире и в записи матчи по снукеру UK Championship 2023!



Расписание матчей 1/16 финала:

26 ноября:

Аньда Чжан Vs. Эллиот Слессор - 16:00 МСК

Шон Мерфи Vs. Хоссейн Вафаей - 22:00 МСК (задерживается ~ на 20 мин)

Аллистер Картер Vs. Мэттью Селт - 22:00 МСК

27 ноября:

6. Барри Хокинс Vs. Бен Уолластон - 16:00 МСК

8. Джадд Трамп Vs. Пан Цзюньсюй - 16:00 МСК

5. Марк Селби Vs. Марк Джойс - 22:00 МСК

7. Джек Лисовски Vs. Джейми Джонс - 22:00 МСК

28 ноября:

9. Ронни О'Салливан Vs. Энтони МакГилл - 16:00 МСК

11. Джон Хиггинс Vs. Джо О'Коннор - 16:00 МСК

10. Роберт Милкинс Vs. Тепчайа Ун-Ну - 22:00 МСК

12. Нил Робертсон Vs. Чжоу Юэлун - 22:00 МСК

Снукер UK Championship 2023: прямой эфир Rus

Хоссейн Вафаей Айюри – Шон Мерфи: прямой эфир

Люка Бресель – Юань Сыцзюнь: трансляция 1 раунд

Марк Аллен – Дин Цзюньхуэй: трансляция 1 раунд