12 канал Омск смотреть онлайн

12 канал – региональный круглосуточный канал РФ, Омского областного телевидения от Государственной компании ОАО ГТРК «Омск».

В сетку программ 12-канал Омск, входят трёх разовые ежедневные новости, спортивные трансляции, включая местные хоккейные клубы, такие как ХК Авангард, с последующей программой спортивной аналитики "Большая тройка", авторские аналитические и познавательные программы: "Люди дела" и "Это сделано в Омске", проекты по ЖКХ, такие как "Управдом", "Дачники", "Человек труда", популярные сериалы: Чужая кровь, Любовь в розыске, сериал Развод и многое другое.

12 канал Омск: прямой эфир