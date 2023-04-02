12 канал Омск смотреть онлайн

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Категория: ТВ онлайн | Смотреть прямой эфир бесплатно

12 канал – региональный круглосуточный канал РФ, Омского областного телевидения от Государственной компании ОАО ГТРК «Омск». 

В сетку программ 12-канал Омск, входят трёх разовые ежедневные новости, спортивные трансляции, включая местные хоккейные клубы, такие как ХК Авангард, с последующей программой спортивной аналитики "Большая тройка", авторские аналитические и познавательные программы: "Люди дела" и "Это сделано в Омске", проекты по ЖКХ, такие как "Управдом", "Дачники", "Человек труда", популярные сериалы: Чужая кровь, Любовь в розыске, сериал Развод и многое другое.

 

12 канал Омск: прямой эфир

 

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