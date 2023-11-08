Снукер International Championship 2023: смотреть онлайн трансляция

С 5 по 12 ноября 2023 года, в Тяньцзине, Китай, впервые с 2019 года, года пройдет престижный турнир по снукеру: 2023 Du Xiaoman International Championship.

Призовой фонд International Championship 2023 составил 825 000 фунтов стерлингов, действующим победителем события является Джадд Трамп.

Матчи International Championship 2023 проходят по 11 фреймов до полуфинала, полуфиналы играются из 17 фреймов, а финал будет состоять из 19 фреймов.

Расписание матчей International Championship 2023

1/4 финала:
Стивен Магуайр (-) Джордан Браун, начало 09.11.2023 в 09:30 мск
Том Форд (-) Барри Хокинс, начало 09.11.2023 в 09:30 мск
Ронни О’Салливан (-) Аллистер Картер, начало 09.11.2023 в 14:30 мск
Анда Чжан (-) Дин Джуньху, начало 09.11.2023 в 14:30 мск

 

International Championship 2023: прямой эфир

 

Матчи турнира 2023 Du Xiaoman International Championship:

Ронни О'Салливан - Энтони МакГилл: Highlights

 

 

Ронни О'Салливан – Джек Джонс: Highlights

 

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