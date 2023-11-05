Джокович – Димитров: ATP Париж 2023: Финал прямая трансляция

Paris Masters 2023: Смотреть онлайн

Сегодня, 5 ноября 2023 года в столице Франции, в Париже, пройдет Финальный матч мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 5 ноября ~ в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Новак Джокович – Григор Димитров, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Новак Джокович – Григор Димитров: прямой эфир Rus

 

 

ATP Париж 2023: 1/2 финала - видео обзор матчей

 

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