Биатлон Кубок мира Эстерсунд 2023-2024: смотреть онлайн прямой эфир

С 25 ноября 2023 года, по 18 марта 2024 года, состоится Кубок мира по биатлону 2023-2024. Первый этап Кубка мира по биатлону 2023-2024, пройдет в Эстерсунде, Швеция, с 25 ноября по 3 декабря.
Прошлогодние победителями Кубка мира, являются Йоханнес Бё из Норвегии и Жюлья Симон из Франции. Смотрите кубок мира по биатлону 2023/2024, в Эстерсунд, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Биатлон Эстерсунд, Швеция 1 этап. Расписание трансляций:
25 ноября
14:30 — сингл-микст
16:50 — смешанная эстафета
26 ноября
13:20 — 15 км, индивидуальная гонка (женщины)
16:30 — 20 км, индивидуальная гонка (мужчины)
29 ноября
17:20 — эстафета (женщины)
30 ноября
17:20 — эстафета (мужчины)
1 декабря
16:45 — 7,5 км, спринт (женщины)
2 декабря
16:45 — 10 км, спринт (мужчины)
3 декабря
16:00 — 10 км, гонка преследования (женщины)
18:00 — 12,5 км, гонка преследования (мужчины).
Кубок мира по биатлону 2023: прямой эфир
Эстерсунд 2023. Одиночная эстафета: прямой эфир
Биатлон Эстерсунд 2023 смешанная эстафета: прямой эфир