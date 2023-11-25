Биатлон Кубок мира Эстерсунд 2023-2024: смотреть онлайн прямой эфир

Биатлон Эстерсунд кубок мира: смотреть онлайн

С 25 ноября 2023 года, по 18 марта 2024 года, состоится Кубок мира по биатлону 2023-2024. Первый этап Кубка мира по биатлону 2023-2024, пройдет в Эстерсунде, Швеция, с 25 ноября по 3 декабря.

Прошлогодние победителями Кубка мира, являются Йоханнес Бё из Норвегии и Жюлья Симон из Франции. Смотрите кубок мира по биатлону 2023/2024, в Эстерсунд, на русском языке в прямом эфире и в записи!


Биатлон Эстерсунд, Швеция 1 этап. Расписание трансляций:

25 ноября
14:30 — сингл-микст
16:50 — смешанная эстафета

26 ноября
13:20 — 15 км, индивидуальная гонка (женщины)
16:30 — 20 км, индивидуальная гонка (мужчины)

29 ноября
17:20 — эстафета (женщины)

30 ноября
17:20 — эстафета (мужчины)

1 декабря
16:45 — 7,5 км, спринт (женщины)

2 декабря
16:45 — 10 км, спринт (мужчины)

3 декабря
16:00 — 10 км, гонка преследования (женщины)
18:00 — 12,5 км, гонка преследования (мужчины).

 

Кубок мира по биатлону 2023: прямой эфир

 

Эстерсунд 2023. Одиночная эстафета: прямой эфир

 

Биатлон Эстерсунд 2023 смешанная эстафета: прямой эфир

 

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