ЧМ по снукеру среди ветеранов 2023: прямая трансляция

С 3 по 7 мая в Шеффилде, Англия, на арене "Театр Крусибл", пройдет чемпионат мира по Снукеру 2023 среди ветеранов: World Seniors Snooker Championship 2023.
В 2023 году, в чемпионате участвуют 16 игроков из 9 стран, в том числе семикратный чемпион мира среди профессионалов, шотландец - Стивен Хендри, который играет с экс чемпионом Seniors Дарреном Морганом.
Среди претендентов на чемпионство, бывший победитель чемпионата среди юниоров, любителей и профессионалов - Кен Доэрти, чемпион 2017 года Питер Лайнс, победитель чемпионата 2019 года - Джо Джонсон, легенда снукера Мальты - Тони Драго и чемпион 2016 года - Марк Дэвис.
Турнирная сетка Чемпионата Мира среди ветеранов 2023:
|1/8 финала
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
5 фреймов
(до 3-х побед)
7 фреймов
(до 4-х побед)
7 фреймов
(до 4-х побед)
9 фреймов
(до 5-ти побед)
Финал
Начало 07.05.2023 в 21:00 мск
Полуфинал
Джерард Грин / Будет определён (-) Будет определён начало 07.05.2023 в 16:30 мск
Будет определён (-) Будет определён / Марк Дэвис начало 07.05.2023 в 14:00 мск
Четвертьфинал
Джерард Грин (-) Питер Лайнс / Бен Хэнкорн начало 06.05.2023 в 14:00 мск
Стивен Хендри / Даррен Морган (-) Кен Доэрти / Алфи Бёрден начало 06.05.2023 в 23:30 мск
Джимми Уайт / Филип Уильямс (-) Джо Джонсон / Адриан Ридли начало 06.05.2023 в 21:00 мск
Тони Дрэго / Вито Пуополо (-) Марк Дэвис начало 06.05.2023 в 16:30 мск
1/8 финала
Джерард Грин (3-1) Ли Уокер
Питер Лайнс (-) Бен Хэнкорн начало 05.05.2023 в 16:30 мск
Стивен Хендри (-) Даррен Морган начало 05.05.2023 в 21:00 мск
Кен Доэрти (-) Алфи Бёрден начало 04.05.2023 в 21:00 мск
Джимми Уайт (-) Филип Уильямс начало 05.05.2023 в 23:30 мск
Джо Джонсон (-) Адриан Ридли начало 05.05.2023 в 14:00 мск
Тони Дрэго (-) Вито Пуополо начало 04.05.2023 в 23:30 мск
Марк Дэвис (3-0) Тони Ноулз
ЧМ по снукеру среди ветеранов 2023: смотреть онлайн
ЧМ по снукеру среди ветеранов 2023: прямой эфир