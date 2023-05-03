ЧМ по снукеру среди ветеранов 2023: прямая трансляция

С 3 по 7 мая в Шеффилде, Англия, на арене "Театр Крусибл", пройдет чемпионат мира по Снукеру 2023 среди ветеранов: World Seniors Snooker Championship 2023.

В 2023 году, в чемпионате участвуют 16 игроков из 9 стран, в том числе семикратный чемпион мира среди профессионалов, шотландец - Стивен Хендри, который играет с экс чемпионом Seniors Дарреном Морганом.

Среди претендентов на чемпионство, бывший победитель чемпионата среди юниоров, любителей и профессионалов - Кен Доэрти, чемпион 2017 года Питер Лайнс, победитель чемпионата 2019 года - Джо Джонсон, легенда снукера Мальты - Тони Драго и чемпион 2016 года - Марк Дэвис.

Турнирная сетка Чемпионата Мира среди ветеранов 2023:

1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 5 фреймов (до 3-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед)

Финал

Начало 07.05.2023 в 21:00 мск

Полуфинал

Джерард Грин / Будет определён (-) Будет определён начало 07.05.2023 в 16:30 мск

Будет определён (-) Будет определён / Марк Дэвис начало 07.05.2023 в 14:00 мск



Четвертьфинал

Джерард Грин (-) Питер Лайнс / Бен Хэнкорн начало 06.05.2023 в 14:00 мск

Стивен Хендри / Даррен Морган (-) Кен Доэрти / Алфи Бёрден начало 06.05.2023 в 23:30 мск

Джимми Уайт / Филип Уильямс (-) Джо Джонсон / Адриан Ридли начало 06.05.2023 в 21:00 мск

Тони Дрэго / Вито Пуополо (-) Марк Дэвис начало 06.05.2023 в 16:30 мск



1/8 финала

Джерард Грин (3-1) Ли Уокер

Питер Лайнс (-) Бен Хэнкорн начало 05.05.2023 в 16:30 мск

Стивен Хендри (-) Даррен Морган начало 05.05.2023 в 21:00 мск

Кен Доэрти (-) Алфи Бёрден начало 04.05.2023 в 21:00 мск

Джимми Уайт (-) Филип Уильямс начало 05.05.2023 в 23:30 мск

Джо Джонсон (-) Адриан Ридли начало 05.05.2023 в 14:00 мск

Тони Дрэго (-) Вито Пуополо начало 04.05.2023 в 23:30 мск

Марк Дэвис (3-0) Тони Ноулз

ЧМ по снукеру среди ветеранов 2023: смотреть онлайн

ЧМ по снукеру среди ветеранов 2023: прямой эфир