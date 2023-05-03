Манчестер Сити – Вест Хэм: прямая трансляция 3 мая 2023

Сегодня 3 мая, в рамках перенесенного 28 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Манчестере на стадионе «Этихад», пройдет важный матч: Манчестер Сити (Манчестер) идущий на 2 месте в АПЛ, принимает Вест Хэм Юнайтед (Лондон), занимающий 15 позицию.

Начало прямого эфира 3 мая в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Манчестер Сити – Вест Хэм: прямой эфир 3 мая

Манчестер Сити – Вест Хэм: трансляция 3 мая