Манчестер Сити – Вест Хэм: прямая трансляция 3 мая 2023

Сегодня 3 мая, в рамках перенесенного 28 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Манчестере на стадионе «Этихад», пройдет важный матч: Манчестер Сити (Манчестер) идущий на 2 месте в АПЛ, принимает Вест Хэм Юнайтед (Лондон), занимающий 15 позицию. 

Начало прямого эфира 3 мая в 22:00  по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

 

 

Манчестер Сити – Вест Хэм: прямой эфир 3 мая

 

Манчестер Сити – Вест Хэм: трансляция 3 мая

 

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