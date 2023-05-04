Кудерметова – Свентек: WTA Мадрид 2023: прямая трансляция 4 мая

Сегодня, 4 мая в Мадриде (Испания), пройдет матч шестого круга, 1/2 финала турнира WTA 1000 Madrid 2023. В корте встречаются: 1 ракетка мира - Ига Свентек (Польша) и 13 номер рейтинга WTA - Вероника Кудерметова (Россия).

Начало прямого эфира 4 мая ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Ига Свентек - Вероника Кудерметова в прямом эфире и в записи!





Кудерметова – Свентек: прямой эфир WTA Мадрид

Кудерметова – Свентек: трансляция WTA Мадрид

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