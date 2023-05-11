Кудерметова – Паррисас-Диас: WTA Рим 2023: прямая трансляция

11 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/32 финала турнира WTA Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Элизабетта Коччиаретто (Испания).

Начало прямого эфира 11 мая в 126:00 по московскому времени. Смотрите матч Вероника Кудерметова – Нурия Паррисас-Диас в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

 

Кудерметова – Паррисас-Диас: прямой эфир

 

Варвара Грачева - Камила Осорио | WTA Рим 2023

 

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