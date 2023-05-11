Рублев / Хачанов – Кабаль / Фара: ATP Рим 2023: прямая трансляция

11 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/16 финала турнира WTA Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису. Андрей Рублев (Россия) и Карен Хачанов (Россия), против Хуана Себастьяна Кабаля (Колумбия) и Роберта Фара (Колумбия).

Начало прямого эфира 11 мая ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч Рублев / Хачанов - Кабаль / Фара в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Рублев / Хачанов – Кабаль / Фара: прямой эфир

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