Хачанов / Рублев – Бопанна / Эбден: Финал ATP Мадрид - прямая трансляция

Сегодня 6 мая в Мадриде (Испания), пройдет Финальный матч парного разряда турнира ATP 1000 Мастерс / ATP Madrid 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Карен Хачанов (Россия), против Мэттью Эбдена (Австралия) и Рохана Бопанна (Индия).

Начало прямого эфира 6 мая в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Хачанов / Рублев - Бопанна / Эбден в прямом эфире и в записи!

 

 

Хачанов / Рублев – Бопанна / Эбден: Финал - прямой эфир

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Хачанов / Рублёв - Аревало / Ройер: ATP Мадрид 1/2 финала

 

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