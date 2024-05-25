Формула-1 Гран-при Монако 2024: прямая трансляция

Grand Prix de Monaco прямая трансляцияС 24 по 26 мая 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет престижная автогонка из тройной короны автоспорта Формулы-1 Гран-при Монако, восьмой этап  Формулы-1 2024.

Победа в Formula-1 Гран-при Монако, считается одной из самых достижений в чемпионате мира Формулы-1 и в мировых автогонках.  Но, нет более противоречивого этапа, любая ошибка приводит к сходу, мощность мотора почти не влияют на результат, на трассе в Монте-Карло обгонять негде!

 

Трасса Формула 1 Гран-при Монако:


Расписание трансляций Формула 1 Гран-при Монако:

Пятница, 24 мая
14:30. Первая тренировка Гран-при Монако
18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако

Суббота, 25 мая
13:30. Третья тренировка Гран-при Монако
17:00. Квалификация Гран-при Монако

Воскресенье, 26 мая
16:00. Гонка Гран-при Монако

 

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: Гонка: трансляция

 

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: квалификация: трансляция

 

Результаты квалификации Гран-При Монако 2024

 
МестоПилотКомандаQ1Q2Q3
1Шарль ЛеклерFerrari1.11.5841.10.8251:10.270
2Оскар ПиастриMcLaren1.11.5001.10.7561:10.424
3Карлос СайнсFerrari1.11.5431.11.0751:10.518
4Ландо НоррисMcLaren1.11.7601.10.7321.10.542
5Джордж РасселлMercedes1.11.4921.10.9291.10.543
6Макс ФерстаппенRed Bull1.11.7111.10.7451.10.567
7Льюис ХэмилтонMercedes1.11.5281.11.0561.10.621
8Юки ЦунодаRB F1 Team1.11.8521.11.1061.10.858
9Александр ЭлбонWilliams1.11.6231.11.2161.10.948
10Пьер ГаслиAlpine1.11.7141.10.8961.11.311
11Эстебан ОконAlpine1.11.8871.11.285-
12Нико ХюлкенбергHaas1.11.8761.11.440-
13Даниэль РиккардоRB F1 Team1.11.7851.11.482-
14Лэнс СтроллAston Martin1.11.7281.11.563-
15Кевин МагнуссенHaas1.11.8321.11.725-
16Фернандо АлонсоAston Martin1.12.019--
17Логан СарджентWilliams1.12.020--
18Серхио ПересRed Bull1.12.060--
19Валттери БоттасSauber1.12.512--
20Гуаньюй ЧжоуSauber1.13.028--

 

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 3 - трансляция

 

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 2 - видео

 

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 1 - видео

 

 

Formula-1 2024: общий зачет

 ПилотКомандаочки
1
Макс Ферстаппен
Ред Булл
161
2
Шарль Леклер
Феррари
113
3
Серхио Перес
Ред Булл
107
4
Ландо Норрис
Макларен
101
5
Карлос Сайнс
Феррари
93
6
Оскар Пиастри
Макларен
53
7
Джордж Расселл
Мерседес
44
8
Льюис Хэмилтон
Мерседес
35
9
Фернандо Алонсо
Астон Мартин
33
10
Юки Цунода
РБ
15
11
Ланс Стролл
Астон Мартин
11
12
Оливер Бермэн
Феррари
6
13
Нико Хюлькенберг
Хаас Рейсинг
6
14
Даниэль Риккардо
РБ
5
15
Эстебан Окон
Альпин
1
16
Кевин Магнуссен
Хаас Рейсинг
1
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