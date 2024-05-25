Формула-1 Гран-при Монако 2024: прямая трансляция

С 24 по 26 мая 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет престижная автогонка из тройной короны автоспорта Формулы-1 Гран-при Монако, восьмой этап Формулы-1 2024.
Победа в Formula-1 Гран-при Монако, считается одной из самых достижений в чемпионате мира Формулы-1 и в мировых автогонках. Но, нет более противоречивого этапа, любая ошибка приводит к сходу, мощность мотора почти не влияют на результат, на трассе в Монте-Карло обгонять негде!
Трасса Формула 1 Гран-при Монако:
Расписание трансляций Формула 1 Гран-при Монако:
Пятница, 24 мая
14:30. Первая тренировка Гран-при Монако
18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако
Суббота, 25 мая
13:30. Третья тренировка Гран-при Монако
17:00. Квалификация Гран-при Монако
Воскресенье, 26 мая
16:00. Гонка Гран-при Монако
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: Гонка: трансляция
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: квалификация: трансляция
Результаты квалификации Гран-При Монако 2024
|Место
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1.11.584
|1.10.825
|1:10.270
|2
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1.11.500
|1.10.756
|1:10.424
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1.11.543
|1.11.075
|1:10.518
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|1.11.760
|1.10.732
|1.10.542
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1.11.492
|1.10.929
|1.10.543
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1.11.711
|1.10.745
|1.10.567
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1.11.528
|1.11.056
|1.10.621
|8
|Юки Цунода
|RB F1 Team
|1.11.852
|1.11.106
|1.10.858
|9
|Александр Элбон
|Williams
|1.11.623
|1.11.216
|1.10.948
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|1.11.714
|1.10.896
|1.11.311
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|1.11.887
|1.11.285
|-
|12
|Нико Хюлкенберг
|Haas
|1.11.876
|1.11.440
|-
|13
|Даниэль Риккардо
|RB F1 Team
|1.11.785
|1.11.482
|-
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1.11.728
|1.11.563
|-
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1.11.832
|1.11.725
|-
|16
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1.12.019
|-
|-
|17
|Логан Сарджент
|Williams
|1.12.020
|-
|-
|18
|Серхио Перес
|Red Bull
|1.12.060
|-
|-
|19
|Валттери Боттас
|Sauber
|1.12.512
|-
|-
|20
|Гуаньюй Чжоу
|Sauber
|1.13.028
|-
|-
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 3 - трансляция
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 2 - видео
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 1 - видео
Formula-1 2024: общий зачет
|Пилот
|Команда
|очки
|1
|161
|2
|113
|3
|107
|4
|101
|5
|93
|6
|53
|7
|44
|8
|35
|9
|33
|10
|15
|11
|11
|12
|6
|13
|6
|14
|5
|15
|1
|16
|1