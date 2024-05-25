Формула-1 Гран-при Монако 2024: прямая трансляция

С 24 по 26 мая 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет престижная автогонка из тройной короны автоспорта Формулы-1 Гран-при Монако, восьмой этап Формулы-1 2024.

Победа в Formula-1 Гран-при Монако, считается одной из самых достижений в чемпионате мира Формулы-1 и в мировых автогонках. Но, нет более противоречивого этапа, любая ошибка приводит к сходу, мощность мотора почти не влияют на результат, на трассе в Монте-Карло обгонять негде!

Трасса Формула 1 Гран-при Монако:



Расписание трансляций Формула 1 Гран-при Монако:

Пятница, 24 мая

14:30. Первая тренировка Гран-при Монако

18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако

Суббота, 25 мая

13:30. Третья тренировка Гран-при Монако

17:00. Квалификация Гран-при Монако

Воскресенье, 26 мая

16:00. Гонка Гран-при Монако

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: Гонка: трансляция

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: квалификация: трансляция

Результаты квалификации Гран-При Монако 2024

Место Пилот Команда Q1 Q2 Q3 1 Шарль Леклер Ferrari 1.11.584 1.10.825 1:10.270 2 Оскар Пиастри McLaren 1.11.500 1.10.756 1:10.424 3 Карлос Сайнс Ferrari 1.11.543 1.11.075 1:10.518 4 Ландо Норрис McLaren 1.11.760 1.10.732 1.10.542 5 Джордж Расселл Mercedes 1.11.492 1.10.929 1.10.543 6 Макс Ферстаппен Red Bull 1.11.711 1.10.745 1.10.567 7 Льюис Хэмилтон Mercedes 1.11.528 1.11.056 1.10.621 8 Юки Цунода RB F1 Team 1.11.852 1.11.106 1.10.858 9 Александр Элбон Williams 1.11.623 1.11.216 1.10.948 10 Пьер Гасли Alpine 1.11.714 1.10.896 1.11.311 11 Эстебан Окон Alpine 1.11.887 1.11.285 - 12 Нико Хюлкенберг Haas 1.11.876 1.11.440 - 13 Даниэль Риккардо RB F1 Team 1.11.785 1.11.482 - 14 Лэнс Стролл Aston Martin 1.11.728 1.11.563 - 15 Кевин Магнуссен Haas 1.11.832 1.11.725 - 16 Фернандо Алонсо Aston Martin 1.12.019 - - 17 Логан Сарджент Williams 1.12.020 - - 18 Серхио Перес Red Bull 1.12.060 - - 19 Валттери Боттас Sauber 1.12.512 - - 20 Гуаньюй Чжоу Sauber 1.13.028 - -

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 3 - трансляция

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 2 - видео

Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 1 - видео

Formula-1 2024: общий зачет

Пилот Команда очки 1 Макс Ферстаппен Ред Булл 161 2 Шарль Леклер Феррари 113 3 Серхио Перес Ред Булл 107 4 Ландо Норрис Макларен 101 5 Карлос Сайнс Феррари 93 6 Оскар Пиастри Макларен 53 7 Джордж Расселл Мерседес 44 8 Льюис Хэмилтон Мерседес 35 9 Фернандо Алонсо Астон Мартин 33 10 Юки Цунода РБ 15 11 Ланс Стролл Астон Мартин 11 12 Оливер Бермэн Феррари 6 13 Нико Хюлькенберг Хаас Рейсинг 6 14 Даниэль Риккардо РБ 5 15 Эстебан Окон Альпин 1 16 Кевин Магнуссен Хаас Рейсинг 1