Зверев – Харри: ATP 1000 Рим 2024: Финал прямая трансляция

ATP Rome Open: смотреть онлайн

18 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет Финальный матч, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Николас Харри (Чили) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 17 мая в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Александр Зверев – Николас Харри, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

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ATP 1000 Рим 2024: 1/2 - видео обзор матчей

 

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