Табило – Зверев: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/2

17 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/2 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Алехандро Табило (Чили).

Начало прямого эфира 17 мая ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Алехандро Табило – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Алехандро Табило – Александр Зверев: видео обзор матча

Расписание матчей 17 мая (время МСК):

🎾 ATP 1000 🇮🇹 Рим 1/2 финала.

🎙*16:30 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇩🇪 Александр Зверев (после парниц)

🎙*21:30 🇨🇱 Николас Харри - 🇺🇸 Томми Пол (после парниц)

WTA 1000 🇮🇹 Рим. Пары 1/2 финала.

15:00 🇺🇸 Кэролайн Доулхайд 🇺🇸 Дезире Кравчик - 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Жасмин Паолини

20:00 🇨🇳 Синьюй Ван 🇨🇳 Сайсай Чжэн - 🇺🇸 Коко Гауфф 🇳🇿 Эрин Рутлифф (НЕ РАНЕЕ)