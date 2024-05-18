Швентек – Соболенко: WTA 1000 Рим 2024: Финал прямая трансляция

18 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет Финальный матч, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Ига Швентек (Польша).

Начало прямого эфира 18 мая в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Ига Швентек – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Ига Швентек: прямой эфир Rus

Соболенко – Швентек: Финал WTA Мадрид 2024 трансляция