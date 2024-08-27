Мирра Андреева – Осорио: US Open 2024: видео трансляция

27 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1-го раунда женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Камила Осорио (Колумбия).

Начало прямого эфира 27 августа ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Мирра Андреева - Камила Осорио, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мирра Андреева - Камила Осорио: прямой эфир Rus

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