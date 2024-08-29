Андреева Мирра – Крюгер: US Open 2024: прямая трансляция

29 августа 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2-го раунда женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Эшлин Крюгер (Венгрия).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Мирра Андреева – Эшлин Крюгер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

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