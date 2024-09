Калинская – Бондарь: US Open 2024: видео трансляция

29 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2-го раунда женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Анна Бондарь (Венгрия).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Анна Бондарь – Анна Калинская, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Калинская - Бондарь. Самсонова - Боузкова: трансляция

Расписание матчей на 29-30 августа:

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. 2-й круг.

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары. 1-й круг.

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Микст. 1-й круг.

🏟 Arthur Ashe Stadium:

19:00 🇮🇹 Янник Синнер - 🇺🇸 Алекс Микельсен

*21:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇯🇵 Ена Шибахара

2:00 🇯🇵 Наоми Осака - 🇨🇿 Каролина Мухова (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп

🏟 Louis Armstrong Stadium:

18:00 🇨🇿 Томаш Махач - 🇺🇸 Себастьян Корда

*20:00 🇨🇿 Каролина Плишкова - 🇮🇹 Жасмин Паолини

*21:30 🇺🇸 София Кенин - 🇺🇸 Джессика Пегула

2:00 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇷🇺 Даниил Медведев (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇩🇰 Каролин Возняцки - 🇲🇽 Рената Сарасуа

🏟 Grandstand :

18:00 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇨🇳 Синьюй Ван

*19:30 🇷🇺 Мирра Андреева - 🇺🇸 Эшлин Крюгер

*21:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇫🇮 Отто Виртанен

0:00 🇦🇺 Макс Пёрселл - 🇺🇸 Томми Пол (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Stadium 17:

18:00 🇦🇺 Джордан Томпсон - 🇵🇱 Хуберт Хуркач

*20:00 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя - 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо

*21:30 🇫🇷 Артур Фис - 🇨🇦 Габриэль Диалло

*23:30 🇰🇿 Елена Рыбакина - 🇫🇷 Джессика Понше

🏟 Корт 5:

18:00 🇭🇺 Анна Бондарь - 🇷🇺 Анна Калинская

*19:30 🇬🇧 Кэти Бултер - 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро

*21:00 🇦🇷 Факундо Диас Акоста - 🇬🇧 Джек Дрейпер

*23:00 🇦🇷 Мариано Навоне - 🇬🇧 Даниэль Эванс

*1:00 🇺🇸 Раджив Рам 🇬🇧 Джо Солсбери - 🇦🇷 Факундо Диас Акоста 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри

🏟 Корт 7:

18:00 🇩🇰 Клара Таусон - 🇷🇺 Диана Шнайдер

*19:30 🇺🇸 Кэролайн Доулхайд - 🇮🇹 Сара Эррани

*21:00 🇮🇹 Флавио Коболли - 🇧🇪 Зизу Бергс

*23:00 🇺🇸 Дезире Кравчик 🇬🇧 Нил Скупски - 🇺🇸 Эшлин Крюгер 🇺🇸 Тай-Сон Квятковски

🏟 Корт 11:

18:00 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇷🇺 Роман Сафиуллин

*20:00 🇦🇺 Танаси Коккинакис - 🇵🇹 Нуно Боржеш

*22:00 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто - 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова

*23:30 🇳🇱 Уэсли Колхоф 🇭🇷 Никола Мектич - 🇳🇱 Таллон Грикспур 🇦🇺 Танаси Коккинакис

🏟 Корт 12:

18:00 🇮🇹 Маттиа Беллуччи - 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл

*20:00 🇺🇸 Варвара Лепченко - 🇷🇺 Анастасия Потапова

*21:30 🇦🇺 Тристан Скулкейт - 🇨🇿 Якуб Меншик

*23:30 🇯🇵 Мию Като 🇨🇳 Ван Яфань - 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Жасмин Паолини

🏟 Корт 10:

18:00 🇺🇸 Митчелл Крюгер 🇺🇸 Риз Штальдер - 🇺🇸 Натаниэль Ламмонс 🇺🇸 Джексон Уитроу

*19:30 🇨🇿 Мария Боузкова - 🇷🇺 Людмила Самсонова

*21:00 🇮🇹 Симоне Болелли 🇮🇹 Андреа Вавассори - 🇺🇸 Уильям Блумберг 🇳🇴 Каспер Рууд

*22:30 🇮🇹 Лючия Бронцетти 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇨🇿 Катерина Синякова 🇺🇸 Тейлор Таунсенд

🏟 Корт 13:

18:00 🇪🇸 Марсель Гранольерс 🇦🇷 Орасио Себальос - 🇦🇷 Франсиско Серундоло 🇦🇷 Камило Уго Карабелли

*19:30 🇷🇺 Екатерина Александрова 🇷🇺 Анна Блинкова - 🇺🇸 Кармен Корли 🇺🇸 Ивана Корли

*21:00 🇧🇪 Давид Гоффен - 🇫🇷 Адриан Маннарино

*23:00 🇷🇺 Анастасия Потапова 🇷🇺 Яна Сизикова - 🇵🇱 Магда Линетт 🇺🇸 Пэйтон Стирнс

🏟 Корт 4:

18:00 🇺🇸 Эйжа Мухаммад 🇬🇧 Хизер Уотсон - 🇯🇵 Моюка Учижима 🇨🇳 Юэ Юань

*19:30 🇺🇸 Роберт Кэш 🇺🇸 Джей Джей Трейси - 🇮🇳 Сумит Нагал 🇯🇵 Ёсихито Нисиока

*21:00 🇫🇷 Кристина Младенович 🇨🇳 Чжан Шуай - 🇹🇼 Се Шувэй 🇧🇪 Элизе Мертенс

*22:30 🇧🇪 Сандер Жилле 🇧🇪 Йоран Флиген - 🇷🇸 Миомир Кецманович 🇷🇺 Роман Сафиуллин

🏟 Корт 6:

18:00 🇫🇷 Джонатан Эйссерик 🇫🇷 Фабрис Мартен - 🇺🇸 Эван Кинг 🇺🇸 Брэндон Накашима

*19:30 🇬🇧 Джейми Маррей 🇦🇺 Джон Пирс - 🇸🇪 Андре Горанссон 🇳🇱 Сэм Вербек

*21:00 🇨🇦 Габриэла Дабровски 🇳🇿 Эрин Рутлифф - 🇨🇦 Лейла Фернандес 🇰🇿 Юлия Путинцева

*22:30 🇺🇸 Бетани Маттек-Сандс 🇬🇧 Джейми Маррей - 🇺🇸 Мария Матеас 🇺🇸 Маккензи Макдональд

*0:00 🇺🇸 Алисия Паркс 🇺🇸 Джексон Уитроу - 🇳🇿 Эрин Рутлифф 🇳🇿 Майкл Винус

🏟 Корт 8:

18:00 🇬🇧 Майя Люмсден 🇨🇿 Анна Шишкова - 🇨🇳 Ханью Гуо 🇷🇴 Моника Никулеску

*19:30 🇪🇸 Пабло Карреньо Буста 🇪🇸 Серхио Мартос Хорнес - 🇧🇷 Рафаэль Матос 🇧🇷 Марсело Мело

*21:00 🇬🇧 Хэрриет Дарт 🇫🇷 Диан Парри - 🇨🇿 Линда Носкова 🇷🇺 Диана Шнайдер

*22:30 🇲🇽 Джулиана Олмос 🇷🇺 Александра Панова - 🇳🇱 Аранча Рус 🇷🇸 Нина Стоянович

🏟 Корт 9:

18:00 🇳🇿 Лулу Сан 🇨🇳 Сиюй Ван - 🇸🇰 Тереза Михаликова 🇬🇧 Оливия Николлс

*19:30 🇷🇺 Павел Котов 🇧🇷 Тьяго Сейбот Уайлд - 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 🇦🇷 Федерико Кория

*21:00 🇲🇨 Юго Нис 🇵🇱 Ян Зелински - 🇪🇸 Педро Мартинес Портеро 🇪🇸 Хауме Муньяр

*22:30 🇰🇿 Анна Данилина 🇷🇺 Ирина Хромачёва - 🇺🇸 Тайра Катерина Грант 🇺🇸 Ива Йович

*0:00 🇺🇦 Надежда Киченок 🇲🇨 Юго Нис - 🇺🇸 Николь Мелихар-Мартинес 🇭🇷 Иван Додиг

🏟 Корт 14:

18:00 🇫🇷 Александр Мюллер 🇦🇹 Себастьян Офнер - 🇩🇪 Андреас Мьес 🇦🇺 Джон-Патрик Смит

*19:30 🇪🇨 Диего Идальго 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇬🇧 Ллойд Гласспул 🇦🇺 Ринки Хиджиката

*21:00 🇺🇦 Ангелина Калинина 🇮🇹 Мартина Тревизан - 🇺🇸 Кэтрин Харрисон 🇵🇱 Алисия Росольска

*22:30 🇩🇪 Татьяна Мария 🇸🇰 Анна Каролина Шмидлова - 🇯🇵 Ена Шибахара 🇮🇩 Алдила Сутджиади

🏟 Корт 15:

18:00 🇦🇹 Александр Эрлер 🇳🇱 Матвей Мидделкоп - 🇺🇾 Ариэль Бехар 🇬🇧 Люк Джонсон

*19:30 🇺🇦 Катерина Байндль (Козлова) 🇺🇸 Кэти Волынец - 🇺🇦 Марта Костюк 🇷🇴 Елена Габриэла Рузе

*21:00 🇳🇱 Сандер Арендс 🇳🇱 Робин Хасе - 🇮🇳 Рохан Бопанна 🇦🇺 Мэттью Эбден

*22:30 🇨🇳 Синью Янь 🇯🇵 Макото Ниномия - 🇭🇺 Анна Бондарь 🇫🇷 Клара Бюрель

*0:00 🇨🇿 Барбора Крейчикова 🇦🇺 Мэттью Эбден - 🇹🇼 Хао-Чин Чань 🇺🇸 Остин Крайчек

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.