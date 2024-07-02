Карацев – Хачанов: Уимблдон 2024: прямая трансляция

3 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1 круга, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Карен Хачанов (Россия).

Начало прямого эфира 3 июля ~ в 13:00 по московскому времени (матч перенесен от 2 июня, из-за дождя). Смотрите матч Уимблдон 2024: Аслан Карацев – Карен Хачанов в прямом эфире и в записи!

Аслан Карацев – Карен Хачанов: прямой эфир Rus

Результаты матчей от 1 июля, мужчины 1 круг:

13:00. Борна Чорич — Фелипе Мелигени — 6 : 3, 7 : 6 (6 : 2), 6 : 3

13:00. Кристиан Гарин — Шан Цзюньчан — 5 : 7, 4 : 6, 4 : 6

13:00. Люка Ван Аш — Фабио Фоньини — 1 : 6, 3 : 6, 5 : 7

13:00. Ян-Леннард Штруфф — Фабиан Марожан — 6 : 4, 6 : 7 ( 4 : 7), 6 : 2, 6 : 3

13:00. Николас Харри — Денис Шаповалов — 1 : 6, 5 : 7, 4 : 6

13:00. Григор Димитров — Душан Лайович — 6 : 3, 6 : 4, 7 : 5

13:00. Павел Котов — Джордан Томпсон — 7 : 5, 7 : 5, 4 : 6, 4 : 6, 4 : 6

13:00. Маттео Арнальди — Фрэнсис Тиафу — 7 : 6 (7 : 5), 6 : 2, 1 : 6, 3 : 6, 3 : 6

13:00. Алекс Болт — Каспер Рууд — 6 : 7 (2 : 7), 4 : 6, 4 : 6

14:15. Чжичжэнь Чжан — Максим Жанвье — 7 : 6 (7 : 4), 6 : 3, 6 : 2

14:15. Себастьян Баес — Брэндон Накашима — 2 : 6, 3 : 6, 4 : 6

14:15. Маттео Берреттини — Мартон Фучович — 7 : 6 (7 : 3), 6 : 2, 3 : 6, 6 : 1

14:15. Гаэль Монфис — Адриан Маннарино — 6 : 4, 3 : 6, 7 : 5, 6 : 4

15:00. Александр Шевченко — Юго Эмбер — 1 : 6, 6 : 4, 6 : 7 (2 : 7), 7 : 6 (7 : 3), 1 : 6

15:00. Александр Мюллер — Юго Гастон — 6 : 4, 7 : 6 (7 : 2), 7 : 6 (7 : 5)

15:00. Стэн Вавринка — Чарльз Брум — 6 : 3, 7 : 5, 6 : 4

15:00. Даниэль Альтмайер — Артур Фери — 4 : 6, 7 : 6 (8 : 6), 1 : 6, 6 : 3, 6 : 1

15:00. Александар Ковачевич — Даниил Медведев — 3 : 6, 4 : 6, 2 : 6

15:30. Ллойд Харрис — Алекс Микельсен — 3 : 6, 4 : 6, 7 : 6 (7 : 5), 6 : 2, 7 : 6 (11 : 9)

15:30. Зизу Бергс — Артур Казо — 1 : 6, 4 : 6, 7 : 6 (7 : 2), 7 : 6 (7 : 4), 6 : 7 (8 : 10)

15:30. Карлос Алькарас — Марк Лаял — 7 : 6 (7 : 3), 7 : 5, 6 : 2

16:15. Александр Вукич — Себастьян Офнер — 6 : 7 (9 : 11), 6 : 4, 6 : 4, 3 : 6, 7 : 6 (10 : 8)

16:15. Ботик ван де Зандшульп — Лиам Броади — 6 : 2, 4 : 6, 6 : 3, 6 : 2

16:15. Якуб Меньшик — Александр Бублик — 6 : 4, 7 : 6 (7 : 2), 4 : 6, 4 : 6, 2 : 6

17:30. Отто Виртанен — Макс Перселл — 6 : 3, 6 : 3, 6 : 2

17:30. Маттия Беллуччи — Бен Шелтон

17:30. Самит Нагал — Миомир Кецманович — 2 : 6, 6 : 3, 3 : 6, 4 : 6

17:30. Роберто Баутиста-Агут — Максимилиан Мартерер — 6 : 3, 6 : 1, 6 : 4

17:30. Томми Пол — Педро Мартинес Портеро — 6 : 2, 6 : 1, 4 : 6, 6 : 3

17:30. Даниэль Элахи Галан — Тэллон Грикспор — 6 : 7 (3 : 7), 3 : 6, 4 : 6

17:30. Мариано Навоне — Лоренцо Сонего — 4 : 6, 6 : 7 (2 : 7), 4 : 6

18:15. Янник Синнер — Янник Ганфманн — 6 : 3, 6 : 4, 3 : 6, 6 : 3