Легенда всё ещё в огне — чего ожидать от Роналду на Евро-2024

В свои 38 лет Криштиану феерит в саудовском «Аль-Насре» и выкладывается в каждом матче так же, как и 10 или 20 лет назад. Он не планирует завершать карьеру, как Гарет Бейл и другие звёзды его поколения. И даже не исключает, что поедет на чемпионат мира 2026 года, когда ему будет 41 год.

Португальцу повезло с командой и тренером

Многие возрастные игроки остаются за бортом сборных, так как проигрывают конкуренцию футболистам помоложе. Но место Роналду в составе не вызывает вопросов. Во-первых, в Португалии невелик выбор центрфорвардов. Во-вторых, Криштиану по-прежнему эффективен и компенсирует просевшую скорость огромным опытом и видением игры.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре сложился для КриРо не очень — всего один гол в дебютном матче и попадание в запас в играх плей-офф. Это было связано со смазанной предсезонкой в составе «Манчестер Юнайтед» — нападающий не успел набрать форму и выпадал из командных взаимодействий.

Роналду обиделся на тренера Сантуша и даже подумывал о завершении карьеры в сборной. Но тут на место рулевого Португалии пришёл Роберто Мартинес, который вернул Криштиану в основу и не собирается держать его в запасе на Евро. Ради того, чтобы органично встроить ветерана, Мартинес использует игровую модель 3-4-2-1, где центрфорвард практически не участвует в оборонительных действиях.

В нынешнем составе сборной полно молодых талантов: неспроста суммарный ценник Португалии перевалил за миллиард евро, притом что Роналду стоит всего 15 млн (оценка Transfermarkt). Мартинес уверен, что в раздевалке Криштиану будет «батей», который обеспечит заряженность на победу и своим примером покажет, как нужно отдаваться делу.

Роналду не будет статистом на Евро

Нападающий стал одним из лучших бомбардиров в отборе, наколотив 10 мячей и уступив лишь Лукаку. Он не участвовал только в домашней игре с Люксембургом из-за перебора жёлтых карточек. Даже букмекеры верят в перспективы КриРо, давая коэффициент 13.00 на то, что он получит «Золотую бутсу» Евро-2024. Ниже котировки только на Мбаппе (от 6.00) и Кейна (от 6.50). Попасть в топ-3 в 38 лет — само по себе достижение. И нет сомнений, что Криштиану будет лупить по воротам при малейшей возможности.

На Евро Португалия сыграет в квартете F с Турцией, Грузией и Чехией. При удачном раскладе, Роналду может наколотить 5-7 голов ещё в группе — защита у соперников не отличается надёжностью. Конечно, это лишь предположения, и многое будет зависеть от обстоятельств турнира. Уверенность есть лишь в одном — если Криштиану подойдёт к Евро в хорошей форме, то точно будет играть в основе.