Эдмонтон Ойлерз – Флорида Пантерз: Финал 6 матч - видео

22 июня 2024 года в Эдмонтоне, Канада, на арене "Роджерс Плэйс" пройдет 6-й матч финальной серии НХЛ: местный Эдмонтон Ойлерз принимает Флорида Пантерз, при счете в серии 2-3 в пользу Флориды. Сможет ли команда россиянина Сергея Бобровского остановить канадского снайпера Коннора Макдэвида и завоевать кубок Стэнли, уже сегодня?

Начало прямого эфира 22 июня в 03:00 по московскому времени. Смотрите матч Эдмонтон Ойлерз – Флорида Пантерз на русском языке в прямом эфире и в записи!

Эдмонтон – Флорида: 6 матч - лучшие моменты