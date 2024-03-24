Сафиуллин – Музетти: ATP Майами 2024: прямая трансляция 24 марта

24 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Лоренцо Музетти (Италия).

Начало прямого эфира 24 марта в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Лоренцо Музетти – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Лоренцо Музетти – Роман Сафиуллин: трансляция

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