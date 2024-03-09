Сафиуллин – Корда: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 9 на 10 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супертурнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Себастьян Корда (США).

Начало прямого эфира 10 марта ~ в 01:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Роман Сафиуллин – Себастьян Корда, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание трансляций Индиан-Уэллс 2024 на 9-10 марта:

22:00 🇫🇷 Осеан Доден - 🇷🇺 Дарья Касаткина

00:00 🇺🇸 Джессика Пегула - 🇷🇺 Анна Блинкова (НЕ РАНЕЕ)

01:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇯🇵 Наоми Осака

01:30 🇷🇸 Новак Джокович - 🇦🇺 Александар Вукич

05:00 🇺🇸 Пэйтон Стирнс - 🇧🇾 Арина Соболенко (НЕ РАНЕЕ)

07:00 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна (НЕ РАНЕЕ)

Роман Сафиуллин – Себастьян Корда: прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus