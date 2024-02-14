Роман Сафиуллин – Хольгер Руне: ATP Роттердам 2024: прямая трансляция

ATP Rotterdam 2024: смотреть онлайн14 февраля 2024 года в Марселе, Франция, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на заккрытых хардовых кортах, известный, как Открытый чемпионат Роттердама по теннису 2024, из категории ATP 500. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Хольгер Руне (Дания).

Начало прямого эфира 14 февраля в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч ABN AMRO World Tennis Tournament: Роман Сафиуллин – Хольгер Руне, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Роман Сафиуллин – Хольгер Руне: прямой эфир Rus

 

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