Роман Сафиуллин – Хольгер Руне: ATP Роттердам 2024: прямая трансляция

14 февраля 2024 года в Марселе, Франция, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на заккрытых хардовых кортах, известный, как Открытый чемпионат Роттердама по теннису 2024, из категории ATP 500. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Хольгер Руне (Дания).

Начало прямого эфира 14 февраля в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч ABN AMRO World Tennis Tournament: Роман Сафиуллин – Хольгер Руне, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Роман Сафиуллин – Хольгер Руне: прямой эфир Rus