Сафиуллин – Алькарас: ATP Париж 2023: прямая трансляция 31 октября

2023 Rolex Paris Masters: Смотреть онлайн

Сегодня, 31 октября 2023 года в столице Франции, в Париже, пройдет матч 1/16 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 31 октября ~ в 22:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus

 

Новак Джокович Андрей Рублёв: Court-Level Paris 2023

 

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