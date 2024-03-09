Джокович – Вукич: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 9 на 10 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Александар Вукич (Австралия).

Начало прямого эфира 10 марта ~ в 01:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Новак Джокович – Александар Вукич, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Александар Вукич: прямой эфир Rus

Тенниис: Индиан-Уэллс 2024: День 3 - видео обзор матчей

Результаты Индиан-Уэллс 2024 3-го игрового дня:

✅🇷🇺 Андрей Рублев 7:6 (7:3), 6:1 Энди Маррей 🇬🇧

✅🇷🇺 Анастасия Павлюченкова 6:3, 6:1 Нурия Парризас-Диас 🇪🇸

✅🇷🇺 Вероника Кудерметова 6:1, 7:5 Нао Хибино 🇯🇵

✅🇷🇺 Анастасия Потапова 7:5, 6:1 Мария Боузкова 🇨🇿

✅🇷🇺 Диана Шнайдер 5:7, 7:6 (8:6), 6:3 Ана Богдан 🇷🇴

✅🇷🇺 Анна Калинская 7:5, 3:6, 6:4 Тейлор Таунсенд 🇺🇸

❌🇷🇺 Екатерина Александрова 5:7, 1:6 Юлия Путинцева 🇰🇿

❌🇷🇺 Павел Котов 6:4, 3:6, 5:7 Алехандро Табило 🇨🇱

❌🇷🇺 Карен Хачанов 1:6, 5:7 Тиаго Зайбот-Вилд 🇧🇷