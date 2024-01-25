Джокович – Синнер: Australian Open 2024: прямая трансляция 26 января

26 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет полуфинальный матч – 1/2 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 26 января в 06:30 по московскому времени. Смотрите матч Новак Джокович – Янник Синнер, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей Australian Open 2024 1/2 финала 26 января:

06:30 Новак Джокович (Сербия) - Янник Синнер (Италия)

11:30 Даниил Медведев (Россия) - Александр Зверев (Германия)

Новак Джокович – Янник Синнер: прямой эфир Rus

Новак Джокович – Янник Синнер: видео обзор матча