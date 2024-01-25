Медведев – Зверев: Australian Open 2024: прямая трансляция 26 января

Australian Open 2024: смотреть онлайн

26 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет полуфинальный матч – 1/2 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 26 января ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев – Александр Зверев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Расписание матчей Australian Open 2024 1/2 финала 26 января:

06:30 Новак Джокович (Сербия) - Янник Синнер (Италия)
11:30 Даниил Медведев (Россия) - Александр Зверев (Германия)

 

Даниил Медведев – Александр Зверев: прямой эфир Rus

 

Даниил Медведев – Хуберт Хуркач: 1/4 - видео обзор

 

Комментарии ( 9 )
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Н
Надежда
11 часов назад
Спасибо большое за трансляцию! Спасибо Дане за победу! А за гимн России - особенный респект! Так победим!!!!
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Владимир Дащенко
11 часов назад
Даня Боец!!! В этом году он его возьмёт!!! Видно как он заматерел, в хорошем смысле, ушли эти "психи"!!! Выдержать таки матчи стало ему проще!!? Жду его Триумф на австралийской земле!!!
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Олег Свитов
12 часов назад
Осталось чуть и финал!
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Александр Блог
12 часов назад
напишите номер к которому привязана
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Александр Блог
12 часов назад
не могу отправить донат,по номеру карты
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Ф
Федя Рашпиль
14 часов назад
Какой он тебе Даня?? Попрошайка
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Олег Свитов
15 часов назад
Зверев сегодня хорош, счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила, т.е знает как с ним играть, должен собраться )))
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Александр Блог
16 часов назад
а как по телефону отправить донат?
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Ф
Федя Рашпиль
Александр Блог
14 часов назад
Тебе это надо? Для жирного попрошайки)))
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