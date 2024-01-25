Медведев – Зверев: Australian Open 2024: прямая трансляция 26 января

26 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет полуфинальный матч – 1/2 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 26 января ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев – Александр Зверев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей Australian Open 2024 1/2 финала 26 января:

06:30 Новак Джокович (Сербия) - Янник Синнер (Италия)

11:30 Даниил Медведев (Россия) - Александр Зверев (Германия)

Даниил Медведев – Александр Зверев: прямой эфир Rus

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