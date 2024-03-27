Александрова – Пегула: WTA Майами 2024: прямая трансляция 1/4

В ночь с 27 на 28 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 28 марта ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Екатерина Александрова – Джессика Пегула, на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

Ига Швентек – Екатерина Александрова: 1/8 финала Rus

Расписание матчей День 8-9, ATP | WTA 1000 Майами 27-28 марта:

ATP 1000 Майами 1/4 финала. WTA 1000 Майами 1/4 финала.

20:00 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇫🇷 Каролин Гарсия

22:00 🇨🇿 Томаш Махач - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)

2:00 🇷🇺 Екатерина Александрова - 🇺🇸 Джессика Пегула (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇨🇱 Николас Джарри - 🇷🇺 Даниил Медведев

ATP 1000 Майами. WTA 1000. Майами. Пары. 1/4 финала.

20:00 🇪🇸 Марсель Гранольерс 🇦🇷 Орасио Себальос - 🇬🇧 Ллойд Гласспул 🇳🇱 Жан-Жюльен Ройер

22:00 🇧🇷 Марсело Мело 🇫🇷 Эдуар Роже-Васслен - 🇭🇷 Иван Додиг 🇺🇸 Остин Крайчек (НЕ РАНЕЕ)

*23:30 🇺🇸 Эшлин Крюгер 🇺🇸 Слоан Стивенс - 🇨🇦 Габриэла Дабровски 🇳🇿 Эрин Рутлифф

?:?? 🇷🇺 Екатерина Александрова 🇷🇺 Ирина Хромачёва - 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Жасмин Паолини (после отдыха Александровой, в районе 4-6 утра)

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.