Бублик – Умбер: ATP Дубай 2024: Финал прямая трансляция

2 марта 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Александр Бублик (Казахстан) и Уго Умбер (Франция).

Начало прямого эфира 1 марта в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Уго Умбер – Александр Бублик, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Уго Умбер – Александр Бублик: прямой эфир Rus

ATP Дубай 2024: 1/2 финала - видео обзор матчей