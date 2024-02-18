Синнер – Де Минор: ATP Роттердам 2024: Финал видео онлайн

18 февраля 2024 года в Роттердаме, Нидерланды, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на закрытых хардовых кортах, известный, как Открытый чемпионат Роттердама по теннису 2024, из категории ATP 500. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Алекс Де Минор (Австралия).

Начало прямого эфира 18 февраля в 17:30 по московскому времени. Смотрите матч ABN AMRO World Tennis Tournament: Янник Синнер – Алекс Де Минор, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Янник Синнер – Алекс Де Минор: видео обзор матча

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