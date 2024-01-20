Хачанов – Синнер: Australian Open 2024: прямая трансляция 21 января

21 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч четвертого раунда – 1/8 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) — Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 21 января ~ в 08:00 по московскому времени. Смотрите матч Янник Синнер – Карен Хачанов, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей Australian Open 2024: 1/8 финала 21 января :

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)

Мужчины:

05:30. Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 20)

05:30. Тэйлор Фритц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

08:00. Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15)

11:00. Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 5)

Женщины:

4.00. Магдалена Фрех (Польша) — Коко Гауфф (США, 4)

5.00. Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

5.00. Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q)

7.30. Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)

Карен Хачанов – Янник Синнер: трансляция Rus

Стефанос Циципас – Тейлор Фриц: видео обзор матча

Australian Open 2024: прямая трансляция Rus